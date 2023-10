Cairo: “Torino amore di famiglia. Juric? Trovata la quadra”

Urbano Cairo ha parlato a Radio Serie A. Il presidente del Torino ha esordito riavvolgendo il nastro a diciotto anni fa: "Il Torino è un amore di famiglia. Nel 2005 stava per fallire e il sindaco di allora mi chiamò chiedendomi di acquistarlo per ripartire dalla Serie B. Mi convinse, anche mia mamma tifosissimo mi spinse ad accettare. Ci sono stati momenti in cui ho avuto qualche ripensamento ma ho sempre raddoppiati gli sforzi".

Cairo, il rapporto con i tifosi del Toro e i retroscena su Buongiorno

Cairo ha poi aggiunto: "Mi rendo conto perfettamente che per i tifosi non sono abbastanza dato che il termine di paragone è il Grande Torino, che era la squadra più forte d'Italia. Il calcio, però, è profondamente cambiato. Oggi per competere devi investire delle cifre rilevanti e competi con delle squadra che fatturano quattro se non cinque volte più di te. Non è così banale fare come l'Atalanta, che è un esempio virtuoso. Dobbiamo fare meglio, abbiamo fatto una campagna acquisti importante rinunciando a certe cifre per cedere nostri giocatori.

Cairo si riferisce, ovviamente, a Buongiorno: "Aveva un'offerta di 25 milioni più bonus, ho chiamato Percassi dicendo che avrebbe deciso Alessandro. Lui mi ha chiamato dicendo che voleva rimanere al Toro. I tifosi hanno ambizioni, giustamente, ma nel calcio non è così banale. Non credo di non fare le cose che andrebbero fatte, poi è chiaro che l'attività deve avere anche una sua sostenibilità. Altrimenti poi ci sono i fallimenti. "È rimasto al Toro convinto, sono molto contento. Era una scelta sua. L'ho visto crescere in maniera esponenziale, ha acquisito una forza assurda. Ha retto il confronto con Lukaku in modo incredibile, contro un giocatore difficilissimo da marcare. Ha un contratto con noi fino al 2028".