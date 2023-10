Dramma Schuurs, crociato rotto: il Torino lo perde per almeno sei mesi

TORINO - "Crociato rotto, sì". Schuurs si dovrà operare, ne avrà come minimo per sei mesi, ancora tutto da vedersi che possa rientrare già a fine campionato, a maggio (la visione più ottimistica). È lo stesso Schuurs ad averlo comunicato ai compagni, agli agenti, ad amici vari allarmati. È tutto un giro di messaggini e telefonate per rincuorare il difensore olandese, in questi minuti. Purtroppo, le brutte sensazioni del dopo Torino-Inter sono state confermate.