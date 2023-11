Zapata indispensabile: trascina il Toro ed è anche uomo assist

Stavolta il gol degli attaccanti non è arrivato, ma la coppia formata da Duvan Zapata e Antonio Sanabria ha lanciato comunque altri segnali positivi. L’intesa tra i due sta infatti crescendo sempre di più: anche a Monza , soprattutto nel primo tempo, hanno dialogato bene, si sono cercati, trovati e hanno messo in difficoltà i difensori biancorossi. La pecca è che di conclusioni da parte di coloro che sarebbero dovuti essere i finalizzatori del gioco del Torino se ne sono viste poche: un tiro centrale di Sanabria facilmente parato da Di Gregorio e un colpo di testa di Zapata terminato largo nel primo tempo, un tentativo di tap-in da posizione defilatissima del paraguaiano e un diagonale largo del colombiano nel secondo.

Zapata decisivo come uomo-assist

Zapata è stato invece decisivo come uomo-assist: è stato proprio lui a servire Ilic nell’azione del momentaneo vantaggio granata e, nel primo tempo, era stato sempre lui a creare i presupposti per la rete, poi annullata, a Rodriguez con quella sua iniziativa personale giudicata fallosa da Doveri. Per tutta la partita lo si è visto spesso allargarsi a sinistra, per poi andare addirittura al cross o cercare comunque qualche compagno al centro dell’area. Proprio lì dove ci si aspetterebbe di trovarlo. Quello contro la Roma, del 24 settembre, resta così ancora il suo unico gol con la maglia del Torino addosso (ne aveva segnato anche uno quando era ancora all’Atalanta). E non è riuscito a salire in classifica marcatori neanche Sanabria, altro giocatore che ha corso tanto, fatto molto movimento senza palla, ma che è calato nel corso della ripresa e alla fine ha lasciato il campo a Nemanja Radonjic.