Cairo: “Gli arbitri? Negli ultimi tre campionati 200 episodi sfavorevoli"

Torino, Cairo e i conti dei punti che non tornano

Il presidente del Torino ha parlato a margine del Festival Orientamenti in corso a Genova e non ha nascosto il suo disappunto rilanciando: "Negli episodi sfavorevoli sono stati conteggiati rigori che non ci hanno concesso, rigori che hanno dato a nostri avversari e che non c'erano o gol convalidati che non erano buoni. Quindi, parliamo di situazioni che ti fanno perdere le partite. Parliamo di 7, 8 punti a campionato presi. Se li avessimo conquistati avremmo fatto certamente di più. L'anno scorso ce ne mancavano tre per andare in Europa...".