Demba Seck shock, le accuse dell'ex ragazza: "Mi ha minacciata"

TORINO - Proprio mentre in tutta Italia molte centinaia di migliaia di persone scendevano per le strade per manifestare contro la violenza sulle donne, sui propri canali social l’account di Rai 3 pubblicava un’anteprima, un estratto dell’intervista che Ilaria, l’ex fidanzata di Demba Seck , ha concesso a “FarWest”, la trasmissione condotta da Salvo Sottile che debutterà lunedi sera.

Appena 59 secondi di video, un tempo però sufficiente alla ragazza per mostrare alla telecamera la chat di WhatsApp nella quale aveva ricevuto vere e proprie minacce. E il nome del mittente, che si può leggere in alto sullo schermo, è proprio quello dell’attaccante senegalese in forza alla squadra granata. «Ho sentito che vai a dire in giro cose cattive su di me. Ma se lo fai ti giuro ti ammazzo». E poi: «So che hai raccontato delle cazzate a *** (il nome è censurato, ndr) ma non mi interessa, io il tuo video non lo do a nessuno». E ancora: «Ma se continui ti giuro vedrai di cosa sono capace».