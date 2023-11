Demba Seck, le ombre della vicenda inquietano i tifosi del Torino

TORINO - Di fronte alla vicenda Demba Seck non si può restare indifferenti. La levata di scudi dei tifosi del Toro sui social nelle ultime ore è assolutamente motivata, perché il programma “Far West” (in diretta su Rai Tre lunedì sera, durante la sfida contro il Bologna) ha mostrato alcuni dettagli di un caso che farà ancora molto discutere. É andata in onda, infatti, una lunga intervista in Albania a Ilaria Vitali, la ragazza che a settembre aveva deciso di raccontare su Tik Tok un caso di revenge porn che la riguardava da vicino, risalente proprio alla frequentazione con Seck, iniziata nel 2021. La donna, ai tempi, mostrò il contenuto delle conversazioni con l'ex giocatore della Spal, che confessava di aver filmato i loro rapporti sessuali senza alcun consenso. Ilaria mostra i dialoghi col calciatore, ma anche le registrazioni delle telefonate con lui: «Il 6 aprile 2021 mi ha scritto su Whatsapp che aveva sentito che andavo a dire brutte cose su di lui e giurava che se lo avessi rifatto mi avrebbe ammazzato. Ha precisato che se avessi continuato avrei provato di cosa sarebbe stato capace». Parole evidentemente molto pesanti, ma non basta.