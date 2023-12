Torino, Juric: "Gasperini grande influenza. Ricci e Ilicic insieme? Ci penso"

Dimentica Bologna e ripartire dalla reazione con Sassuolo e Monza. Ivan Juric ha le idee chiare su quello che dovrà fare il Torino contro l' Atalanta . Non una sfida facile contro la Dea del maestro e amico Gasperini, che dovrà fare a meno di Scamacca infortunato . Il tecnico granata vuole ritrovare le motivazioni giuste e soprattutto un risultato positivo all'Olimpico Grande Torino dopo il 2 a 1 contro i neroverdi per dare risposte e fare un bel salto in classifica. Alla vigilia della gara le parole di Ivan Juric in conferenza.

Torino-Atalanta, conferenza Juric

Ivan Juric ha analizzato la prossima partita contro l'Atalanta: "Sono una squadra forte e con uno stile di gioco chiaro, impressionano per la loro forza fisica e arrivano da un buon risultato in Europa. Loro sono completi in tutti i reparti ma noi ci siamo sempre comportati bene contro un'ottima formazione". Sulle condizioni della rosa: "Ci siamo allenati bene e sono contento della settimana. Zapata? E' motivato, spero si sblocchi". Compleanno Toro: "Vogliamo regalare una vittoria ai nostri tifosi. Abbiamo trovato equilibrio nonostante gli errori nelle ultime partite". Su Gasperini: "Ha fatto un lavoro pazzesco, è l'influenza più grande che ho avuto. Siamo molto legati umanamente, sa cosa penso di lui".

Sulla formazione: "Ricci e Ilic insieme? Ci stiamo pensando. Samuele l'ho visto bene nonostante l'infortunio, comunque sarà della partita, non so se dall'inizio o a gara in corso. In porta torna Milinkovic. Gemello è top ma l'occasione di Bologna è andata un po' male e mi dispiace perché prima del gol aveva gestito bene. Lazaro potrebbe rifiatare, non è una bocciatura ma potrebbe giocare Vojvoda". Sull'Ivan più calmo in panchina: "Ho condiviso con voi i miei sentimenti e non dovevo perché poi non si sfrutta con la mia onestà e solo per creare negatività. Io sono molto sereno perché vedo le prestazioni e gli allenamenti dei ragazzi. Ci mancano dei punti e vogliamo recuperare. Prima ero un po' arrembante, ora sono sereno: non mi piacciono i portabandiera. Dobbiamo stare tutti sulla stessa barca". In chiusura su Cairo e il ballo durante la festa del Torino: "Scatenato? Mi ha accennato qualcosa Buongiorno, stasera lo vedrò".