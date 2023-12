Bellanova sprona il Toro con la bocca cucita: "Contro tutto e tutti"

TORINO - C'è tanta amarezza e rabbia in casa Torino per le decisioni arbitrali della sfida a Frosinone, dove il direttore di gara Massimi non ha espulso Oyono per doppia ammonizione nei primi minuti di partita. I granata, inoltre, hanno reclamato per un rigore non concesso nel finale. In entrambi gli episodi, il protagonista è stato proprio Raoul Bellanova. Proprio il giocatore granata sui social ha richiatao i tifosi a guardare avanti con un pizzico di amaro: "Avanti insieme contro tutto e tutti" aggiungendo l'emoticon di una faccina con la bocca cucita, quasi a non voler aggiungere altro.