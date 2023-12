Torino-Empoli, fischia CalVARese: "Marinelli preciso ed equilibrato"

Livio Marinelli è un arbitro di grande personalità, che piace a Rocchi perché decide spesso “di pancia” e va dritto per la propria strada. In questa stagione aveva vissuto una brutta giornata all’U-Power Stadium, in Monza-Lecce, quando non aveva revocato l’espulsione di Baschirotto nonostante l’On Field Review . Ieri, allo stadio Olimpico Grande Torino, ha colto l’occasione per riscattarsi, fornendo una prestazione precisa ed equilibrata .

Tecnico e disciplinato

Nel primo tempo annullato un gol all’Empoli: Ebuehi è oltre l’ultimo difensore sul passaggio di Luperto. Nel secondo tempo check del Var per un presunto fallo di mano di Luperto. Il difensore intercetta il pallone col braccio ma in maniera del tutto casuale: vuole colpire il pallone con la testa ma non vi riesce e impatta il pallone con il braccio in una volta superato quando è in ricaduta, intervento non punibile. Pochi minuti dopo proteste del Torino per un mani di Ranocchia su cross di Ilic. Ma anche qui non c’è nulla: il centrocampista azzurro impatta col gomito sinistro mentre si sta girando. L’arto è attaccato al corpo, a differenza del braccio destro (che però non intercetta il pallone). Marinelli riesce a gestire le proteste con grande serenità e senza mai strafare.