Toro pari con l’Udinese: Sonego, una festa a metà. Pure Cairo s’accontenta

TORINO - Il Grande Torino contro l' Udinese si è presentato vestito a festa. Ben 23.536 persone - tantissimi muniti di cappellino da Babbo Natale - prima del calcio d'inizio hanno accolto in campo un ospite d'eccezione: Lorenzo Sonego . Granata fino al midollo, è stato celebrato da tutto lo stadio dopo il magnifico trionfo in Coppa Davis . C'era persino nel giorno della presentazione del Robaldo , giusto per far capire il livello di attaccamento alla causa. Peccato per il tennista italiano che si sia goduto una festa soltanto a metà. Perché l'1-1 finale è persino da accogliere col sorriso , se si pensa alla doccia gelata subita da Zarraga . Poi Ilic sistema tutto e fa moderatamente felici praticamente tutti, sebbene al Toro debba prevalentemente rimanere il rimpianto per non aver affrontato l'Udinese col piglio delle ultime uscite. Altrimenti, il successo sarebbe arrivato, vista l'inconsistenza dell'avversario.

Toro, Cairo si accontenta

Persino Urbano Cairo si accontenta del pareggino: «L'Udinese ha pareggiato undici volte. È una squadra molto fisica, che accetta gli uno contro uno e non era semplice. Io direi che può andare bene il pareggio. Non era facile dopo aver subito il gol a dieci minuti dalla fine. Li ho visti determinati, lo spirito è giusto e in partita abbiamo fatto buone cose». Presidente in versione natalizia nel commento alla partita. Una benevolenza pre-festiva, che rischia però di impigrire un Toro che rimanda sempre l’appuntamento col salto di qualità. Cairo non è ancora in vena per un bilancio sul 2023 granata: «Abbiamo ancora una partita importante contro la Fiorentina, non è cosa da poco. Però direi che è stato un anno positivo. Dobbiamo cercare di fare quel passo in avanti che stiamo inseguendo. Dopo l’Inter abbiamo fatto molte vittorie e pareggi, perdendo soltanto una volta. Siamo in palla e il mister è molto focalizzato. C’è anche un nuovo modo di giocare che sta dando i suoi frutti. Cerco sempre di guardare il lato positivo delle cose».