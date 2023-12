Il Toro di Juric e la discontinuità: con Ivan si va troppo in giostra

Con Ivan Juric si va troppo in giostra, una volta su e l’altra giù: il suo rapporto con il Toro, sin dall’inizio, è improntato alla discontinuità su tutti i fronti. In campo e fuori. I risultati altalenanti non hanno mai portato certezze e anche i rapporti con la dirigenza spesso hanno toccato picchi di alta incomprensione, che solo ultimamente si sono un po’ normalizzati con il presidente Cairo che poco tempo fa era anche andato a consegnare al tecnico la maglia celebrativa delle cento presenze sulla panchina granata. Come oramai tutti sanno, però, il contratto del tecnico scadrà il 30 giugno e non ci sono sentori di rinnovo. Le due parti si sono prese del tempo e, ovviamente, tutto dipenderà innanzi tutto dai risultati che arriveranno e che per ora sono piuttosto deludenti. Va dato atto che Juric, dal suo arrivo, ha portato entusiasmo e un gioco aggressivo e spesso spettacolare: se l’è spesso giocata alla pari con tutti. Il problema è che nel momento in cui sembrava arrivare il salto di qualità, il Toro poi si è regolarmente fermato. Con l’Udinese e poi a Firenze gli ultimi stop, dopo altri tentativi mancati di alzare l’asticella in questa stagione come in quella precedente.