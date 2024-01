Ciammaglichella, il Toro respinge la Premier: progetto per il futuro

Per il Toro è semplicemente incedibile. Persino in prestito, in questo momento della stagione. Il capo del vivaio Ruggero Ludergnani tiene il punto sul futuro di Aaron Ciammaglichella , probabilmente la mezzala più interessante del campionato Primavera 1. Finora il classe 2005 ha messo a segno la bellezza di 7 reti: un'enormità per un centrocampista, che in quest'annata è letteralmente sbocciato dopo un biennio in cui aveva sì fatto bene, ma nel quale spesso gli era mancata un po' di continuità. Adesso no. Ciammaglichella è finalmente un giocatore completo e molto apprezzato anche da Ivan Juric , che spesso lo chiama durante la settimana in prima squadra per monitorare la sua crescita da vicino. L'esplosione dell'italiano, protagonista da anni anche nelle nazionali giovanili, non è passata inosservata.

Fulham e Catanzaro: secco no del Toro

Per lui, infatti, all'estero ha chiesto informazioni il Fulham, sempre molto attento al mercato dei giovanissimi talenti. Il Toro per il momento non ha fissato un prezzo. Il progetto per Ciammaglichella è molto chiaro: deve chiudere la stagione in Primavera, ambire a qualche convocazione in prima squadra per poi rimanerci in pianta stabile l'anno prossimo, a prescindere dal futuro di Juric (Cairo valuta Palladino e Gattuso). Dunque, niente Fulham. E niente Catanzaro, altro club che ha sondato la disponibilità dei granata in merito all'ipotesi di un trasferimento. La richiesta di prestito, per ora, è stata respinta. Anche perché il Toro ritiene che da qui al termine del campionato di Serie B gli spazi in Calabria, in un contesto già rodato, non sarebbero tali da valorizzare il ragazzo.

Intanto Ludergnani pensa al rinnovo

Ludergnani, nel frattempo, si muove per il rinnovo di Ciammaglichella, che un anno e mezzo fa ha firmato il suo primo contratto da professionista che scadrà a giugno 2025. Rapporti ottimi con l'entourage del giocatore, per cui la firma sarà una naturale conseguenza di un'intesa solida ormai da tempo. Nel frattempo, Aaron pensa al derby contro la Juventus: alle porte c'è la supersfida di Primavera 1, che il talento granata vuole vivere da grande protagonista. Sarà l'osservato speciale della stracittadina di Orbassano. Scurto quest'anno non può fare a meno di Ciammaglichella, il prospetto di gran lunga più interessante di casa Toro.