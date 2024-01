Il Torino è uno spettacolo, tris al Napoli: Sanabria, Vlasic e Buongiorno

Sanabria in cattedra

Juric opta per Djidji al posto di Tameze, e inizialmente lascia in panchina Linetty preferendogli Ricci. Il Toro trova il gol del vantaggio in coda al primo tempo, ma in precedenza lo legittima con una migliore occupazione del campo e avendo più occasioni del Napoli. La prima chance per i granata capita sui piedi di Zapata, che al 5’ e da ottima posizione libera male il tiro calciando su Gollini. Si rifarà, il colombiano, con una serie di movimenti ad allargarsi, diversi cross interessanti e il passaggio decisivo per il gol di Vlasic. La risposta degli azzurri arriva con Rrahmani, il cui colpo di testa all’11’ è debole e centrale. Decisamente più sostanziosa l’occasione che capita allo stesso Vlasic al 21’: Bellanova centra da destra un pallone che il croato, arrivato in corsa all’impatto, spedisce a lato. Tra tutte quelle fin qui elencate, l’opportunità più nitida capita a Raspadori al 25’: l’assist è di Di Lorenzo, il tiro respinto da Milinkovic è del centravanti azzurro che sfugge alla marcatura di Buongiorno (in qualche situazione ieri in difficoltà, al momento di controllare l’uomo). Sempre Raspadori mette fuori al 28’ (assist di Cajuste), quindi sale in cattedra Sanabria: punizione di Ilic e pallone che rimbalza sulla gamba di Zapata e finisce al paraguaiano che lo controlla e infila Gollini (43’).