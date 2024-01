Toro, metamorfosi Milinkovic-Savic: è la nuova sicurezza

TORINO - Nove partite sulle diciotto giocate in campionato terminate senza subire gol (era in panchina contro il Bologna, quando Juric scelse Gemello), sedici reti incassate, appena due nelle ultime sei gare: sono questi i numeri di Vanja Milinkovic-Savic in questa stagione. Numeri che premiano la fase difensiva del Torino, ma che evidenziano anche il buon periodo che sta attraversando il portiere serbo, reduce da una prestazione positiva pure contro il Napoli. Nel primo tempo è stato decisivo sulla conclusione ravvicinata di Raspadori, quando il risultato era ancora di 0-0: una parata importante, di posizione e istinto, senza la quale la partita si sarebbe indirizzata in maniera diversa. Da quel momento, fino al termine della gara, di interventi ad alto tasso di difficoltà non ne ha praticamente più dovuti fare e sono stati più i palloni che ha giocato con i piedi di quelli toccati con le mani.

Non è un mistero che una delle qualità che più apprezza Juric di Milinkovic-Savic sia proprio la sua abilità nel far arrivare il pallone direttamente nella trequarti campo avversaria, se non addirittura nei pressi dell’area di rigore, grazie alla facilità di calcio ed è per questo che l’estremo difensore è spesso coinvolto nella costruzione dell’azione, anche se non sempre riesce ad avere la precisione necessaria (va però sottolineato, a proposito della sua buona prova in Torino-Napoli, che nell’ultima gara non ha sbagliato nemmeno un rilancio). Su questo fondamentale sta comunque lavorando al Filadelfia, così come sulle uscite aree, che finora sono state il suo tallone d’Achille (vedasi quanto accaduto nel derby).

Milinkovic-Savic, la novità Cataldi e il merito di Juric Per aiutare Milinkovic-Savic a crescere ulteriormente, in estate è arrivato anche un nuovo preparatore dei portieri, Massimo Cataldi, che fin dai primi giorni di ritiro a Pinzolo ha fatto lavorare lui, Gemello e Popa con grande intensità: con Vanja i frutti di questi allenamenti stanno cominciando a vedersi. Non è un caso che dopo le tre uscite a vuoto (con due gol subiti) contro la Juventus, che rappresentano il punto più basso della stagione, il portiere abbia saputo rialzarsi e raddrizzare la barra nella gare successive. Parte del merito, oltre che al serbo, ovviamente, e al già citato Cataldi, va data anche a Juric, che non ha concesso cali di tensione o di attenzione al suo numero 32, come dimostra quella panchina di Bologna in seguito a un piccolo screzio dovuto al fatto di non aver visto Milinkovic-Savic lavorare al 100% in allenamento, come lo stesso allenatore ha poi spiegato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA