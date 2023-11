Toro: il Bologna, gli obiettivi e il caso Milinkovic-Savic. Ecco cosa è successo

INVIATO A BOLOGNA - Clamoroso al Dall’Ara: Vanja Milinkovic-Savic in panchina , al suo posto ecco Luca Gemello, che quest’anno aveva giocato solamente in Coppa Italia contro il Frosinone. Scelta tecnica oppure è successo dell’altro, prima della trasferta a casa del Bologna ? Proviamo a ricostruire.

Verità e ipotesi

Quest’anno Ivan Juric con i giocatori serbi, vedi Nemanja Radonjic e Ivan Ilic, ha avuto qualche problema di comunicazione, ecco perché a questo punto non si esclude nessuna ipotesi. Nei prossimi giorni sapremo. Per la società, che ha sempre difeso il calciatore, si tratta di una scelta tecnica. Le tre uscite a vuoto nel derby con la Juve, che hanno portato due gol ai bianconeri, evidentemente non sono ancora state metabolizzate e la rete subita a Monza, dove Vanja in effetti poteva probabilmente fare di più, hanno fatto il resto. Tutto è possibile, anche che il Toro nel mercato di gennaio cerchi un portiere titolare. E qui s'innescano discorsi futuribili, tutti da seguire. Ben al di là del risultato di Bologna-Torino, con il 2000 Gemello promosso titolare.