Ciammaglichella, rinnovo e piano Juric per lanciarlo nel Torino dei grandi

TORINO - In qualsiasi partita, che giochi dall'inizio o che subentri, c'è sempre il suo zampino. Ormai è alla quarta stagione in Primavera: Coppitelli lo lanciò in questa categoria addirittura nel girone di ritorno della stagione 2020-2021, giusto per inquadrare la precocità di questo talento. Aaron Ciammaglichella per il Toro è intoccabile. Ruggero Ludergnani tiene il punto sul futuro della mezzala classe 2005, probabilmente il centrocampista più forte del campionato Primavera 1. Per lui parlano le prestazioni, ma soprattutto i numeri, anche in zona gol: ha già messo a segno la bellezza di 9 reti fra campionato e Coppa Italia.

Indubbiamente un'enormità per un elemento non abituato ad agire negli ultimi trenta metri. In quest'annata Ciammaglichella è letteralmente sbocciato dopo un biennio in cui aveva sì fatto bene, ma nel quale spesso gli era mancata un po' di continuità anche per via degli infortuni. Ora, però, la musica è cambiata. Aaron è finalmente un giocatore completo e molto apprezzato anche da Ivan Juric, che spesso lo chiama al Filadelfia durante la settimana per monitorare la sua crescita da vicino. L'esplosione dell'italiano, protagonista da anni anche nelle nazionali giovanili (è sceso in campo dall'inizio pure mercoledì in amichevole con l'Italia Under 19 contro la Spagna, gara persa 3-0 dagli azzurri), non è passata inosservata. Persino oltre i confini nazionali.

Torino, la strategia per Ciammaglichella Per lui, infatti, all’estero ha chiesto informazioni il Fulham, sempre molto attento al mercato italiano. Il Toro per il momento non ha fissato un prezzo. Il progetto per Ciammaglichella, infatti, è scolpito nella pietra: deve chiudere la stagione in Primavera, ambire a qualche convocazione in prima squadra per poi rimanerci in pianta stabile l’anno prossimo, a prescindere da chi sarà l’allenatore. Dunque, niente Fulham. No secco anche al Catanzaro, altro club che aveva sondato la disponibilità dei granata in merito all’ipotesi di un trasferimento in prestito. Ludergnani, intanto, si muove per il rinnovo di Ciammaglichella, che un anno e mezzo fa aveva firmato il suo primo contratto da professionista che scadrà a giugno 2025. I rapporti con l’entourage sono ottimi, per cui la firma sarà una naturale conseguenza di un’intesa solida da tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA