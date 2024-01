Torino, grana Radonjic: no all'Mls, Vagnati aspetta Monza e Salernitana

TORINO - Oggi, poi un’altra settimana piena, quindi ancora 4 giorni, sino alle ore 20 di giovedì 1° febbraio, quando si chiuderà il mercato alle 20. In totale, considerando anche la giornata odierna, rimangono 12 giorni a Vagnati per cercare di risolvere la grana Radonjic. E difatti pure oggi dal suo blitz in Nord Europa, per telefono, il dt cercherà di indirizzare sondaggi e potenziali trattative. A parte i giri d’orizzonte che possono ancora compiere l’agente e l’entourage di Rado, il Torino ha anche messo in moto un intermediario in più per provare a risolvere la questione.