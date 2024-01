Torino, Zapata e Sanabria contro la maledizione del gol in trasferta

TORINO - Se c’è una cosa che accomuna Duvan Zapata e Antonio Sanabria in questi giorni di avvicinamento alla trasferta di Cagliari è la voglia di trovare, finalmente, i primi gol in campionato con la maglia del Torino lontano dallo stadio di casa (il colombiano un gol in trasferta in realtà lo ha fatto, sul campo del Frosinone, ma alla seconda giornata, quando ancora giocava nell’Atalanta). E questa voglia la stanno mostrando anche al Filadelfia, dove Ivan Juric sta continuando a provarli insieme nelle esercitazioni tattiche e nelle partitelle: lo ha fatto anche ieri, quando i due sudamericani hanno trascinato la loro squadra, in pettorina bianca, alla vittoria. Un successo poi immortalato e postato sulle storie Instagram dai due e dai loro compagni di squadra in “bianco”.

Insieme a Zapata e Sanabria ha giocato anche Nikola Vlasic, uno dei calciatori maggiormente preposti a mettere gli attaccanti nelle condizioni di segnare. Anche il croato, fino a questo momento, lontano dall’Olimpico Grande Torino non è riuscito a lasciare il segno: sia i suoi due gol (contro il Sassuolo il primo, contro il Napoli il secondo) che i due assist che ha fornito in questa stagione (entrambi contro l’Atalanta) sono arrivati in gara casalinghe.

Gli attaccanti del Toro e il digiuno in trasferta

Un digiuno in trasferta che gli attaccanti vorrebbero interrompere, anche per dare un aiuto sostanziale al Torino che fuori casa finora ha vinto solamente contro Salernitana e Lecce, grazie ai gol di Radonjic e Buongiorno. Quest’ultimo, dopo che le voci di mercato intorno a lui si sono spente, avrà ancora il compito di guidare la linea difensiva a tre con ai suoi lati Rodriguez e probabilmente un Djidji la cui condizione fisica sta migliorando allenamento dopo allenamento.

A Genova il francese aveva lasciato il terreno di gioco nei minuti finali ma fortunatamente non si è trattato di un problema rilevante: Juric potrà quindi contare su di lui per la trasferta sul campo di Cagliari, così da poter anche tornare a impiegare (se non dall’inizio magari a partita in corso) Tameze nel suo naturale ruolo di centrocampista centrale. Sarà a disposizione anche Linetty, assente al Ferraris per via di un fastidio muscolare al polpaccio che è ora rientrato, tanto che ha ripreso da alcuni giorni ad allenarsi con i propri compagni di squadra. E potrebbe tornare tra i convocati anche Yann Karamoh, anche lui indisponibile nel precedente turno di campionato.