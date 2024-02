Toro, un mese senza Buongiorno? La garanzia è Rodriguez

Non è un caso se un anno e mezzo fa, dopo lo scoppio del caso Lukic, Ivan Juric ha scelto di assegnare la fascia da capitano a Ricardo Rodriguez. Il difensore svizzero è un giocatore d’esperienza ma è soprattutto un leader del Torino, sia in campo che nello spogliatoio, il fatto che in questa stagione abbia sempre giocato (e sempre titolare: come minutaggio meglio di lui ha fatto solo Vanja con 1800 minuti contro i 1793 dello svizzero) ne è la dimostrazione. Ora che Alessandro Buongiorno sarà costretto a saltare le prossime partite per via dell’infortunio subito a Cagliari, le responsabilità sulle spalle del numero 13 aumenteranno. Nell'ultima gara disputata il Torino non ha perso solamente un ottimo centrale, un marcatore tignoso che in questo campionato ha fermato praticamente tutti gli attaccanti con cui ha avuto a che fare, ma nel momento in cui Buongiorno ha subito la lussazione della spalla, ha perso anche un elemento carismatico, uno di quelli che è sempre bene avere in campo.