“Mister Juric, siamo con te”: Toro, nuova scossa da rimonta

Juric: "Abbiamo lavorato come cani"

Se il Torino nelle ultime 13 partite di campionato è passato dal trend precedente da lotta per la salvezza a un ritmo da rimonta sulle soglie dell’Europa (6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte) è anche perché «pure i giocatori lavorano come cani», senza dubbio. Sostenuti, in primo luogo, da motivazioni alte e da un elogiabile spirito ritrovato, di unità, sino a creare (quasi) un blocco unico tra l’allenatore e lo spogliatoio. Ha detto Juric: «La contestazione dei tifosi di inizio novembre mi era piaciuta, era stata una reazione forte che ne aveva favorita un’altra tra tutti noi. Coi giocatori ci siamo ricompattati, siamo diventati forti. Con la Salernitana abbiamo fatto una brutta prestazione e lo sappiamo, ma nessuno ha mollato neppure stavolta proprio perché anche i miei giocatori hanno lo spirito Toro. Ci siamo messi a lavorare come cani per arrivare nella parte sinistra della classifica, con i ragazzi siamo riusciti ribaltare una situazione pazzesca. E ora siamo di nuovo una squadra credibile che se la gioca con tutte. Siamo tutti sulla stessa barca. Il rapporto che ho con la squadra è fantastico. Anche i giocatori vogliono alzare l’asticella, pure loro lavorano come cani per raggiungere l’obiettivo fantastico dell’Europa! E vedo in tutti da tempo una grandissima crescita: nei vecchi come nei giovani. Così è una bellezza allenarli, con loro mi sto divertendo tanto: basta buttare la palla e loro scattano subito a correre, è un piacere».

Toro, il gruppo e Juric

Frasi così, scoperte lunedì sera nei resoconti sul web e sviluppate sui giornali di ieri, hanno toccato l’animo di più di un giocatore. Proprio perché il gruppo, «i ragazzi», han riconosciuto il loro mister nella sua versione più schietta ed empatica. Un re nudo... un re quando si spoglia... diventa immediatamente o ridicolo o più umano: e in questo caso per Juric vale la seconda ipotesi. E la sua umanità pur spigolosa, diciamo un po’ alla John Wayne del pallone, è uno dei passepartout migliori per cementare i rapporti coi giocatori. Proprio perché stanno assieme tutti i giorni per ore e ore, con Ivan che non smette mai di incitare, gridare, pretendere, il passaggio dalla sopportazione a una reale condivisione (quel «siamo tutti sulla stessa barca») è il primo fondamentale lievito per qualsiasi pagnotta da cuocere al Fila, settimana dopo settimana.