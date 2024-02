Torino, senti Lovato: "Per me Juric è l'ideale per crescere"

TORINO - Entrambi hanno debuttato contro la Salernitana poche ore dopo essere arrivati a Torino: i soggetti sono Matteo Lovato e Adam Masina, nuovi rinforzi granata. «Sono felice di essere qui - attacca Lovato -. Mi sono sentito cercato e voluto e quindi non ho guardato ad altro ma ho spinto per venire al Torino. Avevo già lavorato con Juric, un mister ideale per continuare il mio percorso di crescita».

Lovato, il contratto e il futuro Lovato è arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Salernitana (fissato a 4 milioni). «Ma io non mi sento un calciatore in prestito, spero di potermi fermare molti anni a Torino», prosegue il difensore che per la gara di sabato contro il Sassuolo è in ballottaggio con il georgiano Saba Sazonov per giocare dall'inizio al centro della difesa.

Lovato e il lavoro con Juric «Juric a Verona mi ha dato la sua impronta di lavoro basato sui confronti uomo contro uomo, poi negli anni ho fatto varie esperienze, giocando sia in mezzo a una difesa a tre, che da braccetto o da centrale in un reparto a quattro. Perché a Bergamo non è andata come volevo? Ero un po' acerbo, dal punto di vista mentale perché invece fisicamente stavo già bene. Volevo tutto e subito e questo mi ha un po' fregato. Adesso però sono al Toro e voglio dimostrare di meritare questa occasione: se Juric vorrà sarò già pronto a giocare da subito contro il Sassuolo».

