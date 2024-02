Cairo: "Juve, Inter e Milan in Figc? La loro è sembrata una Superleghina"

Cairo su Marotta

"Non è una spaccatura, loro hanno avuto un atteggiamento sbagliato, come per il resto dell'Assemblea, credo giusto che ci sia rispetto reciproco, in questo caso è mancato - ha aggiunto Cairo - mi dispiace dirlo, perché ho un bel rapporto con tutti". Sulla posizione di Marotta come consigliere federale, Cairo ha infine concluso: "Oggi non se n'è parlato, chi rappresenta la Serie A in consiglio federale deve rappresentare il diritto di tutti e non andare lì a titolo personale. È stato un clima civile senza toni alti, si è discusso in maniera positiva".