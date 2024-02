Torino, il casting per la panchina entra nel vivo: i candidati

Torino, i nomi per il dopo Juric

Il Torino, per esempio, effettuerà un nuovo tentativo per Igor Tudor, 45 anni, ex Verona dopo Juric (fece perfino meglio di Ivan), poi l’impresa a Marsiglia in una mezza polveriera (3° posto e addio per scelta: 2023). Croato come Juric, ma con visioni e atteggiamenti differenti. In autunno era una chimera: i segnali erano di un allenatore libero di scegliere, con ambizioni, progetti e stipendi da Champions. Un tentativo il dt lo rifarà di certo: molto più concreto, a questo punto. E non ci stupiremmo nemmeno se fosse Cairo a chiamarlo a sorpresa, per vedere l’effetto che fa. Ma i vertici granata seguono pure Raffaele Palladino, giovanissimo (39 anni), dal ’22 in ascesa col Monza. Intriga, però attorno a Raffaele vengono diffuse ambizioni già extra-large. In Brianza è in scadenza: aspetterà con interesse l’effetto domino. Per dire: Lopetegui al Milan? Conte o Italiano al Napoli? Chi a Firenze, nel caso? Thiago Motta via da Bologna all’estero? Però con Saputo ora in prima fila è un po’ meno scontato. E la Roma, con De Rossi? Raggiungerà l’Europa? E Dionisi, in uscita dal Sassuolo e chiacchierato (come lo stesso Vanoli e Di Francesco) proprio a Bologna?