Juric: "Non voglio lasciare il Torino". E su Bellanova e Pellegri...

TORINO - Bellanova e Zapata , il Torino fa festa davanti ai suoi tifosi superando per 2-0 il Lecce nel match d'apertura del 25° turno di Serie A . Vittoria con vista Europa per la formazione di Juric, il tecnico granata commenta così ai micorofoni di Dazn nel post partita: "Una partita difficile, oggi è andata bene nonostante un primo tempo che non mi è piaciuto. Nella ripresa abbiamo aggiustato qualcosa, in fase offensiva e di costruzione, essendo molto più presenti in area fin dalla prima azione con Zapata e Pellegri. Ho un gruppo fantastico e che ce la metta tutta, quando le cose non vanno benissimo il mio dovere è quello di proteggere questi ragazzi. Dopo un inizio non bello a livello umano siamo diventati piano piano un gruppo forte, con una partecipazione totale da parte di tutti. I ragazzi stanno bene tra loro, si divertono e passano molto tempo insieme, il tutto è sintomo di un gruppo unito".

Juric, messaggio per il Torino

Bellanova uno dei protagonisti della serata, Juric lo elogia: "Ce la mette tutta, ha predisposizione al lavoro e ha anche tanti margini di miglioramento. Ha fatto molto bene contro un avversario tosto come Dorgu e se vuole la Nazionale dovrà mantenere la giusta testa che ha dimostrato di avere finora". Poi prosegue su Pellegri: "Si sta allenando bene, ha voglia di stare in campo e ha fame di far bene. Era nervoso per il cambio perchè vorrebbe giocare di più, ma sono convinto che nelle ultime partite ci darà una grande mano". Infine un messaggio per tifosi e società: "Non voglio lasciare il Torino. Voglio portare in alto questo club, il mio obiettivo resta quello di spingere tutti a lavorare di più per un obiettivo che questa città, questa gente e questa società si meritano. Il mio obiettivo è portare in alto questa società, non voglio lasciare un club che si merita tanto".