Toro, le mosse di Juric per la Lazio: Ilic è pronto

Le scelte di Juric per la Lazio

Ma a centrocampo la concorrenza non manca, considerato anche che Ivan Juric ha di nuovo a disposizione Adrien Tameze, costretto a saltare la partita contro il Lecce per squalifica. Il numero 61 è un jolly importante per la squadra granata e può essere utilizzato anche come terzo di difesa, considerato che proprio il reparto arretrato è quello attualmente con più problemi per via dei vari infortuni: Alessandro Buongiorno ha sì avuto il via libera per riprendere gli allenamenti nei prossimi giorni, ma al momento non è ancora a disposizione e domani sera tiferà per i compagni dalla tribuna. Lo stesso farà Ricardo Rodriguez, che deve ancora recuperare dall’infortunio patito nella gara contro il Sassuolo. Per fortuna del Toro, i neoacquisti Adam Masina e Matteo Lovato si stanno rivelando elementi preziosi per come hanno saputo immediatamente integrarsi nei meccanismi di gioco di Juric (ha stupito in particolare il primo, considerato anche che all’Udinese non stava vedendo molto il campo) e hanno permesso di alleviare la situazione d’emergenza.