Toro, riecco Rodriguez. E Masina va sulla fascia

Non era ancora al meglio Ricardo Rodriguez ma, a sorpresa, contro la Lazio giovedì sera era seduto in panchina, pronto anche a entrare nel caso in cui ce ne fosse stata la necessità. Invece non ha preso parte alla partita e si è limitato a guardare i propri compagni giocare ma nel mirino ha messo la delicata gara di lunedì sul campo della Roma. Il fastidio muscolare che lo ha costretto a fermarsi contro il Sassuolo, e a saltare il successivo match contro il Lecce, è ormai acqua passata e il capitano del Torino ha voglia di dare il proprio contributo alla causa per aiutare la squadra nella rincorsa alle posizioni che permettono di ottenere un pass per le coppe europee nella prossima stagione. Quando ha giocato Rodriguez ha quasi sempre inanellato prestazioni positive, dando ulteriore sicurezza a un reparto che finora si è dimostrato molto solido.

La posizione di Masina

Adam Masina in queste settimane non lo ha fatto rimpiangere ma lo ha sempre sostituito nel migliore dei modi, stupendo addirittura per come ha saputo immediatamente integrarsi nel nuovo sistema di gioco e anche per la buona condizione fisica dimostrata, nonostante all’Udinese non avesse giocato molto in precedenza. Il titolare nel ruolo di braccetto di sinistra di difesa resta però Rodriguez e, se anche in questi giorni che separano alla partita contro la Roma l’adduttore non dovesse creare nuovi problemi, all’Olimpico potrebbe tornare a occupare la sua consueta posizione. L’eventuale presenza nell’undici titolare dello svizzero non si tradurrebbe però in una scontata panchina per Masina: il numero 5, infatti, è stato preso dal direttore tecnico Davide Vagnati, con il benestare dello stesso Juric, per la sua duttilità e la capacità di giocare sia come difensore centrale, sia come esterno di sinistra. L’italo-marocchino, tra i giocatori impiegabili sulle corsie laterali, è inoltre l’unico di piede mancino e se schierato sulla fascia potrebbe offrire un’alternativa diversa allo sviluppo delle azioni e fare un lavoro simile a quella che compie Raoul Bellanova sulla corsia opposta, ovvero andare sul fondo e crossare senza perdere un tempo di gioco per spostare il pallone sul piede preferito prima di effettuare il traversone.

E proprio in questa posizione di laterale Masina potrebbe trovare spazio contro la Roma per permettere anche a Valentino Lazaro di riposare un turno visti i tanti impegni ravvicinati del Torino. Un’ipotesi questa a cui Juric sta pensando, se non dall’inizio almeno a partita in corso, considerato anche che Mergim Vojvoda è ancora in dubbio per la trasferta romana a causa dei problemi alla schiena che lo hanno costretto a saltare anche la gara contro la Lazio.