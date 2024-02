Juric perde Tameze, non ci sarà per Roma-Torino: le condizioni

Dopo la sconfitta interna contro la Lazio , altre brutte notizie per il Torino . Juric dovrà fare a meno di Tameze per la prossima partita di Serie A contro la Roma. Il giocatore "ha riportato, durante l’allenamento di ieri, un interessamento distrattivo di basso grado al bicipite femorale destro . La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio" - questo è quanto si legge nel report comunicato dal club granata sui propri canali.

Torino senza Tameze contro la Roma

Juric in stagione ha sfruttato Tameze soprattutto come braccetto destro di difesa, avendo già la coppia Ilic-Ricci in mediana. La sua duttilità e capacità di adattamento lo hanno reso molto utile per la squadra, anche a partita in corso. Il francese ha saltato la gara contro il Lecce per squalifica e nel recupero della ventunesima giornata di Serie A contro la Lazio ha giocato solo quindici minuti. L'allenatore granata può contare però su Djiji, che dal suo rientro dopo il lungo infortunio ha mostrato affidabilità nella difesa del Torino.