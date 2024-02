Roma-Torino, Milinkovic-Savic a casa Svilar per tenersi la Serbia

Verso il duello con Svilar

I due si presentano all’appuntamento reduci da percorsi opposti. Svilar cerca conferme dopo essere stato grande protagonista contro Frosinone e Feyenoord, Milinkovic-Savic deve invece riscattare la prestazione negativa offerta contro la Lazio. Gara nella quale il portiere è stato pure onorato con la fascia di capitano.

Fin qui il granata ha disputato 18 gare con la Serbia, mentre Svilar, dopo aver giocato nelle varie selezioni giovanili del Belgio, ha scelto la stessa Serbia con la quale però ha giocato una sola gara, il 1° settembre del 2021 contro il Qatar.

Una singola esperienza alla quale altre ne potrebbero seguire, se l’apporto sarà quello recente: tra i migliori in campo in campionato contro il Frosinone, Svilar si è ripetuto negli spareggi di Europa League parando i rigori calciati da Hancko e Jahanbakhsh. Riannodando così un filo che aveva smarrito da giovanissimo.

Il 18 ottobre 2017 aveva esordito con il Benfica in Champions ad appena 18 anni e 52 giorni, risultando così il più giovane esordiente nella massima competizione per club europea. Una prova tuttavia sfortunata, per il belga con nazionalità anche serba: Svilar è protagonista di buone parate fino al 20’ della ripresa, minuto nel quale si fa sorprendere da una punizione tutt’altro che irresistibile calciata da Rashford.

La porta della Serbia in palio

Era tanto tempo fa, nel frattempo il portiere legato alla Roma fino al 2027 ha saputo reagire, fino a conquistare la titolarità del ruolo con De Rossi in panchina. "Io ci ho sempre creduto!", le parole rilasciate dall’ex del Benfica ad AS Roma Podcast. Dall’altra c’è Milinkovic-Savic: rispetto alle prime uscite nel Toro è migliorato, ma il punto di partenza era anche piuttosto basso.

In 24 gare di questa Serie A ne ha chiuse 12 senza subire gol, tuttavia a qualche buona parata esibita nelle partite in questione, si è aggiunta l’ottima tenuta difensiva di un Toro che spesso ha saputo proteggerlo al meglio. Per adesso titolare della Nazionale è Vanja, però Svilar scalpita per soffiargli il posto. Roma-Toro potrà dire molto, per orientare le prossime decisioni di Stojkovic.