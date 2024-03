Juric, 14 giorni per ridare senso al Toro. Resiste il sogno Tudor

TORINO - La Triplice Disalleanza . Domani la Fiorentina , venerdì 8 marzo la trasferta a Napoli , infine sabato 16 la terza e ultima partita prima della nuova sosta per la nazionale, a Udine . In 14 giorni, due procedimenti sportivi per direttissima, contro i viola e gli azzurri, e un invito di comparizione sul campo di una formazione in lotta per la salvezza: amici mai, per Juric . Deve stare attento a calibrare atteggiamenti, tensioni ed equilibri, Ivan . Di qui in poi, il gioco rischia di farsi sempre più pericoloso. Dopo la doppia botta capitale, ovvero le due sconfitte di fila in casa e in trasferta prima con la Lazio e poi con la Roma , i sogni europei si sono improvvisamente ridotti tanto quanto la classifica si è dilatata, sotto il 6° posto. Adesso il 7° dista 5 lunghezze ed è occupato proprio dalla Viola . Dopo la vittoria del Torino sul Lecce , quindi prima del duplice confronto con le romane, 5 erano i punti di distanza dalla 6ª in classifica, i giallorossi di De Rossi , con la Fiorentina avanti di appena 2 punti e la Lazio di uno. Appaiato ai granata, il Napoli. Adesso le squadre di Sarri e Calzona sono ottave 4 punti sopra, mentre la Roma, sempre 6ª, è a +8.

Toro disarcionato, morale intaccato

Il Toro è stato disarcionato, mentre a metà graduatoria il Monza ha raggiunto i granata, rimasti fermi al passaggio a livello della prova di qualità. Il morale nello spogliatoio è stato a dir poco intaccato: su Torino piove da giorni in ogni senso. Sugli spalti, peggio. E turbolenze si colgono anche ai piani alti del club: con Cairo (raccontano, spiegano) particolarmente nervoso e seccato, e Vagnati inevitabilmente affaticato dalla piega che sta prendendo la stagione già ora. Da domani all’Udinese, in 14 giorni ristretti come un maglione infeltrito, Juric è chiamato a rimettere la squadra all’interno della carreggiata dei risultati, per non continuare a urlare fuori strada comandamenti e credenze. Altrimenti a metà marzo dovremmo già predisporci a celebrare i soliti eventi ricorrenti: l’arrivo della primavera nel calendario di tutti e dell’inverno in quello specifico del Torino. E come reagirebbero poi i giocatori, nei lunghi mesi di aprile e maggio prodromici all’apertura del mercato? In ogni caso, tra speranze di rinascita vantaggiose per tutti, Cairo intende andare avanti con Juric sino a fine campionato: questa è l’indicazione chiara, a oggi.

Toro, il sogno Tudor

Per la prossima stagione un sogno è indubbiamente rappresentato dal profilo di Tudor: le conferme continuano ad arrivare. Post Marsiglia, il croato è libero ormai da parecchi mesi. Cairo resta nascosto, mentre Vagnati lo corteggia già dallo scorso autunno. Tudor fece persino meglio di Juric, a Verona, raccogliendone l’eredità. Ma continua a prendere tempo, punta a un club italiano o europeo che disputi le Coppe. Solo l’effetto domino che riguarderà gli allenatori del suo livello potrà emettere una verità, coinvolgendo o meno Igor. Per questo il Torino resta in coda, in attesa, speranzoso: meglio provarci sino all’ultimo che rischiare di vivere di rimpianti, a posteriori. La medesima indicazione arriva adesso da Bologna, dove Thiago Motta è in bilico.

Tudor, c'è anche il Bologna

Come sostituto, caso mai si rivelasse davvero impossibile trattenere il tecnico italo-brasiliano, anche in Emilia si sta già guardando a Tudor: sondaggi granata e proposte rossoblù, mai inferiori ai 2 milioni netti a stagione (lo stipendio attuale di Juric). Il problema non è tanto economico, quanto di progettualità. Aggiungiamoci, ovviamente, che questo Bologna ha pure ottime chance di giocare in Europa, nella prossima stagione. Restiamo della nostra convinzione: di fronte ai dubbi di Tudor, soltanto Cairo potrebbe forse convincerlo a tempo debito, se mai Vagnati individuasse un’apertura nei contatti preliminari delle prossime settimane. Però al pres non basterebbe né blandirlo né limitarsi a proporgli un gran bello stipendio. Tudor ci appare tanto ambizioso quanto scettico, davanti alle ferite del Toro. San Tommaso. Di sicuro, però, senza poveri cristi in questo Torino.