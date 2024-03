Toro, casi su casi: è sempre la solita storia. E Juric rischia 2 o 3 giornate

Tutto sotto gli occhi di tutti: anche degli ispettori federali e del delegato di Lega. Juric dapprima ammonito nel primo tempo dall’arbitro (pur gravemente insufficiente) Marchetti , quindi cacciato (rosso diretto) nel finale sempre per proteste, dopo un fallo non sanzionato. Infine i fatti più gravi, sull’ onda del litigio nemmeno troppo a distanza con il tecnico della Fiorentina, Italiano : quel gestaccio minaccioso dedicato al collega viola a mimare il taglio della gola.

Per poi andarsi a rifugiare in mezzo ai tifosi, in tribuna dietro alle panchine: raggiunto in fretta e furia da Vagnati nel timore che anche lì potesse scatenarsi un alterco, magari con qualche spettatore non esattamente innamorato di Ivan. Mentre Cairo e Moretti, il vice del dt, lasciavano anche loro precipitosamente i palchi per poi spuntare a bordocampo con la partita ancora in corso, seppure agli sgoccioli.

"Ho esagerato. Ingiusta l'espulsione"

Obiettivo: calmare gli animi di tutti, porgere le scuse a Italiano, buttare acqua sul fuoco, evitare altre follie emulative. Certo, poi Juric avrebbe chiesto "scusa" in diretta tv. E Italiano, spuntato all’improvviso davanti alle telecamere mentre il tecnico granata stava parlando, sanciva la pace, abbracciando Ivan: "Amici come prima". Juric: "Colpa della tensione, dell’adrenalina a mille... La partita la vivi così e poi purtroppo litighi quando non devi litigare... Ma sono cose che succedono, si va avanti, Vincenzo è un amico".

"Il nostro sangue è lo stesso, andiamo entrambi un po’ fuori dalle righe... c’è stato questo duello intenso... poi ho esagerato e sono stato espulso giustamente... infatti devo chiedere scusa. Ma non prometto niente per la prossima volta", il finalino di Juric per cercare di buttarla sul ridere, tarallucci e vino, tutto va bene madama la marchesa, cose così insomma.

La gravità del gesto a Italiano

Ma non sono cose così. Ingiustificabile e grave. Perché è stato grave quel gesto, quel comportamento, ed è fin un’ovvietà sottolinearlo. Sotto gli occhi di tutti, un allenatore di Serie A. Inqualificabile, sì. Altro che mantenere sempre il self control, evitare di trasmettere ulteriore nervosismo e, sopra a tutto, dare il buon insegnamento al mondo attorno. Il segno del “tagliagole”: su, dai, non dovrebbe manco venire in mente un gestaccio così violento nel suo significato! Mai, in nessuna circostanza. Immaginate cosa possono aver pensato Cairo, Vagnati. E i loro collaboratori. E i giocatori.

La reazione dei tifosi

E i tifosi? Molti sui social hanno duramente e nuovamente censurato Juric, già colpevole (novembre, Torino-Sassuolo) di aver mostrato il dito medio alla Maratona (e di entrambe le mani, per non farsi mancare nulla). "Chiedo scusa", disse a posteriori. Come a inizio febbraio, dopo aver di nuovo criticato la tifoseria. O come ieri, post... gola. Anche con i suoi comportamenti Juric sta “favorendo” l’addio.

Intanto il tecnico (che già era diffidato) si prenderà presumibilmente tra 2 e 3 giornate di squalifica dal giudice sportivo, domani (mesi, se quel gesto l’avesse fatto a un arbitro o a un suo collaboratore invece che a un avversario: le norme sono queste). Rischiano invece al massimo una multa Cairo e Moretti per il loro ingresso non autorizzato a bordocampo, però con finalità solo pacifiche.