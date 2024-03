Torino, Lazaro vede Napoli e accende la fantasia: la tentazione di Juric

TORINO - All’andata si rivelò una spina nel fianco del Napoli, entrando negli episodi decisivi - assist a Buongiorno e fallo subito da Mazzocchi che porta al rosso dell’ex della Salernitana- e riproponendosi come nei primi tempi in granata, da prezioso stantuffo dotato di piede educato per i cross. Purtroppo per Juric un’eccezione: di Lazaro nel Toro ci sono stati due periodi distinti. I mesi che sono andati da agosto 2022 a gennaio 2023, quindi i successivi. In Italia, dopo le esperienze con Newcastle, Borussia Moenchengladbach e Benfica, era tornata la miglior versione dell’austriaco. In buone condizioni fisiche, e desideroso di esprimere quanto nell’Inter non aveva potuto o saputo tirare fuori. Le prestazioni positive si erano susseguite fino a gennaio, esattamente fino all’8. All’Arechi di Salerno il terzino subì la rottura del legamento crociato del ginocchio. Un brutto ko dal quale ha faticato a riprendere. Nonostante una seconda parte di stagione poco convincente, ma memore degli albori, in estate il Toro ha deciso comunque di investire, su Lazaro: il 23 agosto vengono stanziati e spesi 4 milioni, per rilevare il cartellino del giocatore dall’Inter. Il reparto viene quindi confermato guardando all’austriaco e a Vojvoda, ai quali vengono aggiunti Bellanova e in un primo tempo Soppy. Che però non trova mai aderenza col Toro di Juric, finendo per partire a gennaio con direzione Schalke (al suo posto è arrivato Masina). Chiare le gerarchie: Bellanova è l’inamovibile a destra, mentre a sinistra Lazaro è spesso il favorito, ma il suo posto è insidiato da Vojovda. O Masina, detto che contro la Fiorentina l’allenatore ha preferito abbassare a braccetto l’italo-marocchino alzando in corsia Rodriguez.