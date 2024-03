Djidji infortunato, lesione tendinea: comunicato Toro e tempi di recupero

Brutte notizie per il Torino e per Juric: l'allenatore dovrà fare a meno di Djidji per le prossime partite. Il difensore granata è uscito anzitempo durante il match contro il Napoli a causa di un fastidio al ginocchio sinistro. Dai primi accertamenti è emersa una lesione del tendine distale del muscolo semitendineo. Il giocatore in stagione ha già dovuto convivere con una serie di infortuni come l'ernia al disco e qualche affaticamento muscolare, che lo hanno tenuto lontano dal campo.