Sanabria di rovesciata risponde a Kvaratskhelia: il Toro pareggia a Napoli

Il Torino trova il secondo pareggio consecutivo in Serie A dopo lo 0-0 contro la Fiorentina. La squadra di Juric è scesa in campo in casa del Napoli di Calzona (reduce dall'importante successo contro la Juventus) pareggiando con il risultato finale di 1-1. Ad aprire le danze ci ha pensato Kvaratskhelia, mentre la rete del pari è stata firmata da Sanabria (che non segnava proprio dall'andata contro i partenopei) con una grande rovesciata messa a segno sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Toro sale così a 38 punti mentre il Napoli resta al settimo posto a -2 dall'Atalanta (impegnata domenica all'Allianz Stadium contro i bianconeri di Allegri).