Juric e l'Europa: "Con l'Udinese l'ultima chance. Da Ricci mi aspetto..."

"Domani sarà l'ultima occasione per l'Europa. Ultimamente la squadra ha fornito delle buone prestazioni e da questo punto di vista la sosta non arriva nel momento giusto. Spero che la squadra continui ad esprimersi su questi livelli, anche se bisogna incominciare a vincere le partite, magari anche in modo non pulito". Lo ha detto Ivan Juric nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra Torino e Udinese. Il tecnico granata ha spiegato: "Mollare l'Europa? Sarebbe un segnale bruttissimo, per non dire una tragedia se il Toro mollasse. Non credo possibile che succeda questo e non voglio assolutamente che ciò accada".