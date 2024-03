Udinese-Torino, la moviola: Colombo è attento e rispettato

Colombo adotta una soglia tecnica in linea con ciò che la gara richiedeva, concedendo anche qualche bel vantaggio, come quello sulla trequarti nell’azione che porta al giallo per Ehizibue . Alla fine i falli saranno 28, 11 commessi dall’Udinese e 17 dal Torino. Quasi nessun episodio degno di nota nelle aree di rigore. Da segnalare solo la respinta di Zapata su tiro di Thauvin : il braccio è attaccato al corpo, giusto lasciar proseguire.

ontinua il percorso di crescita di, nominato internazionale da pochi mesi. L’arbitro lombardo era alla tredicesima direzione stagionale (tra i più impiegati in stagione): al Bluenergy Stadium porta a casa senza patemi una partita che per la verità risulta non troppo difficile.

A livello disciplinare, il direttore di gara comincia subito con un richiamo a Giannetti in una situazione in cui avrebbe anche potuto estrarre il cartellino giallo; ma poi alla fine l’andamento della gara gli darà ragione. Chiuderà con 5 ammonizioni, tutte corrette: 3 per i bianconeri (Walace, Ehizibue e Giannetti nel secondo tempo), 2 per i granata (Buongiorno e Sazonov).



Personalità e controllo

Nonostante la giovane età e la poca esperienza in questa categoria, Colombo ispira fiducia: i calciatori restano distanti e sempre rispettosi del suo operato.