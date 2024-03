La ripartenza di Ricci fa bello il Toro di Juric

TORINO - Sì, l'espulsione contro la Fiorentina, tremendamente ingiusta, è un segno del destino in un'annata sfortunata per mille motivi. Così lo ha interpretato il Toro, così lo ha vissuto Samuele Ricci, che ha sapientemente evitato di piangersi addosso sui social, come da prassi consolidata per tanti suoi colleghi. Marchetti ha sbagliato a sventolargli il secondo giallo per proteste: lo hanno implicitamente ammesso persino i vertici arbitrali, non sempre così capaci di fare autocritica. A quel punto Ricci si è messo il cuore in pace. Ha saltato la partita di Napoli, ma per la sfida contro l'Udinese ha indossato l'elmetto ed è tornato più forte e maturo di prima. Quasi come se avesse appena iniziato una nuova mini stagione. Anche perché le prime 27 giornate, quelle cioè prima della gara non disputata contro il Napoli, non hanno soddisfatto in primis Samuele. Il percorso accidentato parte inevitabilmente dai mesi estivi: è stato l'ultimo giocatore ad aggregarsi in ritiro perché ha vissuto gli Europei Under 21 da protagonista. Un ritardo che gli è pesato soprattutto dal punto di vista fisico: nei primi due mesi, infatti, le gambe non giravano come avrebbe voluto. Poi il brusio del mercato estivo, con l'interesse della Lazio sullo sfondo. Ricci non ha mai battuto i pugni sul tavolo per lasciare Torino, ma è inevitabile che certe voci possano distrarre, anche inconsciamente. A questo, poi, si aggiunge l'avvio tremendo del Toro, che fino a novembre non è riuscito a trovare una quadra. Così l'ex Empoli ha pagato tutto di tasca propria. Persino nei momenti migliori la sua luce non irradiava abbastanza. Anche perché è normale che per un talento così - fino a qualche mese fa candidato principale a rimpiazzare numericamente Sandro Tonali in vista degli Europei - le aspettative siano alte.