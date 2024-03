Bellanova, sospiro di sollievo Toro: può farcela già per il Monza

Bellanova ha fatto spaventare un po’ tutti in casa Torino per quel fastidio al pube patito domenica durante l’amichevole tra Italia ed Ecuador . Ma ha fatto anche tirare un sospiro di sollievo quando ieri si è presentato al Filadelfia, anche se non si è allenato con i compagni ma ha svolto solamente un allenamento differenziato: va però tenuto in considerazione che era la sua prima sessione di lavoro dopo essere rientrato dagli Stati Uniti . Il terzino sarà comunque osservato con attenzione dallo staff medico anche nei prossimi giorni ma filtra ottimismo sul fatto che possa essere regolarmente a disposizione per la partita di sabato contro il Monza, tanto che non dovrebbero essere necessari esami strumentali.

Torino, le condizioni di Bellanova

Lo stesso giocatore, al termine della partita contro l’Ecuador, aveva provato a rassicurare spiegando che quel fastidio non sembrava essere il preludio a un infortunio più grave e che la sostituzione era stata proprio a scopo precauzionale, per evitare complicazioni. Sensazioni positive, insomma, che si spera possano trovare conferma nei prossimi allenamenti, quando aumenterà l’intensità del lavoro. Perdere Bellanova, in una gara così importante come lo è quella contro il Monza, un vero e proprio scontro diretto per l’Europa, sarebbe un brutto colpo per Juric: il numero 19 è uno dei giocatori più in forma del Torino e negli ultimi mesi il livello delle sue prestazioni è stato eccellente e, con i suoi assist, è anche riuscito a mettere spesso lo zampino in diversi gol. Juric confida di poter fare affidamento sulla sua spina anche sabato per mantenere vive le speranze europee.

Torino, la situazione in vista del Monza

Avere Bellanova a disposizione renderebbe un po’ meno complicata una preparazione alla partita che di per sé non è semplicissima per via dei tanti calciatori impegnati con le rispettive nazionali: dei dieci convocati gli unici due rientrati al Filadelfia ieri sono stati proprio gli Azzurri Bellanova e Buongiorno (con quest’ultimo che in realtà si è presentato al centro di allenamento già lunedì pomeriggio, in pratica subito dopo essere sceso dall’aereo che lo ha riportato in Italia), tutti gli altri torneranno ad allenarsi tra oggi e domani. Di fatto Juric potrà lavorare con tutti gli effettivi solamente da giovedì, a quarantotto ore dalla partita contro il Monza. Considerando che il tecnico dovrà fare a meno dei vari Djidji e Ilic, che sono alle prese con i rispettivi infortuni (Tameze è invece recuperato), sarà fondamentale non perdere qualche altro pezzo della rosa.