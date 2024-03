Juric non si nasconde: "Toro, puntiamo all'Europa". E sull'arbitraggio...

Preziosissima quanto sudata la vittoria ottenuta di misura dal Torino contro il Monza grazie al calcio di rigore segnato da Sanabria . Toro che vola sulle ali delle entusiasmo, ma anche in classifica: i granata salgono a 44 punti e sognano l'Europa. Un sogno per nulla celato, anche e soprattutto viste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Ivan Juric nella conferenza stampa post gara.

Juric: "Toro, obiettivo Europa!"

Così l'allenatore del Toro sulla partita: "Da mesi non sbagliamo una gara, ma a volte abbiamo fatto meglio di oggi, come con la Lazio e la Fiorentina. Il Monza ha fatto un bel primo tempo, con tanto dominio ma non gli abbiamo concesso occasioni da gol. La ripresa è stata una naturale conseguenza. Il Monza mi piace, hanno un bel mix tra giovani ed esperti. Utilizzano Djuric per i lanci lunghi, era necessario restare concentrati fino alla fine". Sul tanto discusso arbitraggio: "Nelle ultime due gare del Monza sono successe cose mai viste, ma oggi è stato tutto giusto".

Juric non nasconde l'obiettivo del suo Torino: "Il popolo granata vuole l'Europa, e dobbiamo puntare a quello, a prescindere dai giocatori". Infine su Sanabria, match winner di giornata: "Ha giocato sempre bene, pur avendo avuto negli ultimi 2-3 mesi un dolore al tendine. Ha riposato per una settimana con cure particolari, e oggi lo si è visto per le accelerazioni che ha fatto e la personalità con cui ha giocato. È sempre stato essenziale, può dare ancora tanto".