Juric infiltrato Toro per Juventus-Lazio: due i motivi della sua missione

In archivio il primo atto della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio. All'Allianz Stadium i bianconeri si sono imposti per 2-0, grazie ad un secondo tempo giocato ad alta intensità e alle reti siglate da Chiesa e Vlahovic. Sfida di ritorno in programma all'Olimpico martedì 23 aprile. Ad assistere al match tra bianconeri e biancocelesti ieri sera c'era un ospite d'eccezione: Ivan Juric. Il tecnico del Torino ha dunque osservato la semifinale d'andata della competizione tricolore. Il motivo? In realtà sono due le principali motivazioni celate dietro alla sua presenza.