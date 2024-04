Masina avverte la Juve: "Il Toro vuole derby e Europa"

Derby con la Juventus, l'Europa e... il futuro. Tutto nelle parole di Adam Masina, classe 1994 in forza al Torino ma arrivato in prestito dall'Udinese nella sessione invernale di mercato. Con i granata l'esterno punta a vincere la stracittadina, che si giocherà tra due turni di campionato, e con il tecnico Ivan Juric che è già andato a 'spiare' i bianconeri all'Allianz Stadium. Ma l'obiettivo a lungo termine è quello di raggiungere la qualificazione in Europa.