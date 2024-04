“Buongiorno ha la testa di Sinner: ora incorni la Juve”

«Speriamo che sabato segni il gol della vittoria. Sarebbe magnifico per noi granata, dopo tante sofferenze, amarezze, delusioni. E anche Ale se lo meriterebbe proprio», dice Silvano Benedetti , il suo scopritore. Un augurio in vista di quello che potrebbe essere l’ultimo derby col Toro di Alessandro Buongiorno . L’Inter lo corteggia da tempo, il Milan era già uscito allo scoperto a gennaio. Anche l’Atletico Madrid lo segue. E qualche sondaggio dalla Premier c’è stato. E Alessandro, come si narrava in esclusiva una settimana fa, ha intanto dato mandato al suo agente di valutare le eventuali offerte delle big, italiane o straniere che siano. Con una puntualizzazione, però, visti gli strategici giri d’orizzonte già disegnati anche da Giuntoli con il procuratore di Buongiorno, in questi mesi: alla Juve no, perché per Ale sarebbe impossibile trasferirsi alla Juve per ovvie ragioni. Per un fatto di rispetto sia per la sua storia personale (a 7 anni entrava nel vivaio del Toro, da «nato granata») sia per i tifosi, che hanno visto in lui perfino un simbolo. «Anche io penso che Ale non potrebbe mai trasferirsi alla Juve. Intelligenza, maturità, lungimiranza. E rispetto nei confronti di chi l’ha cresciuto e di chi lo ama».

Silvano è in Sardegna, quando ci risponde. «Come faccio da oltre 20 anni, ho partecipato alla presentazione del prestigioso torneo internazionale giovanile “Manlio Selis” per under 14: una fucina di grandi talenti (27ª edizione: partite in 8 comuni diversi della Gallura dal 24 al 27 aprile; ndr). Lo stesso Buongiorno vi partecipò: sia col Toro, da ragazzino, sia due anni fa, quando fu uno dei testimonial alla presentazione».

Abbiamo chiamato Benedetti perché ci aveva incuriosito una sua dichiarazione rilasciata a “Cronache di spogliatoio”, all’interno di un’ampia intervista: «Buongiorno ha una mentalità alla Sinner».

Silvano allarga il discorso, chiarisce i contorni dell’evocazione: «Alessandro ha qualcosa di Sinner, proprio perché ha una testa alla Sinner. Al di là dei differenti percorsi sportivi e dei successi... imparagonabili quelli di Jannik... spicca in entrambi la grande umiltà del professionista esemplare. Quella professionalità che permea ogni aspetto della vita, della giornata di un grande atleta: dalla cura dell’alimentazione alla rigidità degli allenamenti alla serietà nei comportamenti. Entrambi non si accontentano mai, vogliono continuamente migliorare, mostrano un’applicazione rara, sono umili e disponibili, cortesi, sensibili. Entrambi mettono un’enorme passione in ciò che fanno. Entrambi hanno dato grande importanza alla scuola, hanno studiato, hanno ottimi genitori e hanno ricevuto un’educazione... seria. Entrambi esibiscono una normalità nei modi di essere e nell’attività che praticano che non è da tutti. Ed è proprio la normalità di Buongiorno ad aver fatto innamorare tutti gli allenatori che ha avuto: con la sua voglia di crescere e quell’umiltà che lo contraddistingue è riuscito a scalare una montagna dopo l’altra, sino a raggiungere persino la nazionale. E oggi è diventato assolutamente affidabile, una delle migliori qualità per un difensore».

Benedetti lo scoprì 18 anni fa, lo convinse a entrare nel vivaio granata. E ancor oggi l’ex responsabile della scuola calcio del Torino è in contatto con Alessandro e la sua famiglia. Si vedono e si sentono spesso, in amicizia. «È maturato tantissimo, è cresciuto nella personalità, nella sicurezza delle prestazioni. E non è ancora arrivato al top della crescita». Il futuro è tutto un allargare le braccia: «Ha dimostrato di essere attaccato alla maglia del Toro in modo eccezionale, ma di fronte ai ripetuti corteggiamenti delle big che giocano in Champions è normale che possa aspirare a un ulteriore salto di qualità. Siamo nel 2024, sappiamo come funziona il mercato e conosciamo le distanze siderali tra le big europee e una società come il Toro: purtroppo è così. Per cui credo che si possa comprendere, Alessandro, anche se un tifoso granata vorrebbe che rimanesse per sempre con noi».