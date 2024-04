Infortunio Torino, Juric perde un attaccante per il derby con la Juve

Tra problemi fisici e tanta concorrenza in avanti, la stagione di Pellegri con il Torino non è mai decollata. Venti presenze in Serie A, minutaggio risicato, pochissime partite da titolare e zero gol in campionato per il giovane attaccante italiano. Il giocatore ha saltato la partita contro l'Empoli, persa allo scadere per il gol di Niang e ora dopo gli esami strumentali non sono arrivate belle notizie per Juric, che non lo avrà a disposizione neanche contro la Juve.