Pagelle Torino: Milinkovic riscatto d'oro, Ricci prova sontuosa

Un derby a tratti deludente quello tra Torino e Juventus terminato a reti inviolate sul punteggio di 0-0 . Un punto che all'atto pratico non serve a nessuno dei due ma che avvicina la Juve al traguardo Champions. Dopo un primo tempo in cui la Juve ha sfiorato il vantaggio con Vlahovic in due occasioni, il Toro è uscito fuori nella ripresa pur costruendo poco. Da sottolineare la prestazione di Ricci che ha dato sostanza ed equilibrio al centrocampo granata.

Pagelle Torino

Milinkovic-Savic 7: Grande parata (31’) su Vlahovic. E nel secondo tempo altro grande intervento su Yildiz. Ha riscattato, con bravura e orgoglio, il derby dell’andata. Sempre attento e stavolta decisivo perché due interventi del genere valgono un applauso forte. Si vede che ha carattere e voglia di crescere: continui così, senza più pause.

Tameze 6: Male all’inizio su Chiesa che gli va via con grande facilità. Poi però si riprende, trova le contromisure e in fase difensiva non sbaglia niente. Prova anche a spingersi in avanti, soprattutto negli ultimi venti minuti. Una prestazione importante, comunque, per un giocatore che sa occupare diverse zone del campo.



Buongiorno 6.5: Parte un po’ a rilento, poi però si riprende e cresce sino a diventare il solito grande punto di riferimento. Oltre a controllare Vlahovic ha sempre tenuto attenta la difesa per evitare i contropiede bianconeri che praticamente non ci sono stati, o almeno non quelli pericolosi che di solito fa la squadra di Allegri.

Rodriguez 6: Molto tattico, stavolta. Ha cercato con un occhio di controllare la disposizione dei suoi compagni e con l’altro di controllare la fascia. Intelligenza al servizio del Toro. Un paio di volte si è spinto in avanti buttando dentro l’area palloni interessanti.



Bellanova 7: Altra prestazione da incorniciare. Ha spinto molto e difeso bene, tanti i traversoni in mezzo all’area di rigore. E poi ha corso e rincorso, i difensori bianconeri hanno fatto fatica a trattenerlo. Poche volte ha cercato l’uno contro uno ma è sempre stato lì, nella sua zona di competenza.



Ricci 7.5: Strepitoso. Se gioca altre partite come queste può conquistarsi un posto tra i convocati azzurri. Tra l’altro ha effettuato un paio di recuperi difensivi decisivi. Con grinta e determinazione. Senza contare i tanti palloni che ha giocato perdendone ben pochi. E alla fine era il più fresco di tutti, segno evidente di una condizione fisica al massimo.



Linetty 6.5: Ha lottato e catturato palloni. Come al solito si è battuto e sbattuto con grande voglia, senza mai far mancare il suo apporto ai compagni in difficoltà. E in mezzo ha anche fatto sentire la sua forza fisica. Ha vinto diversi duelli, ha sempre messo il piede senza paura. E che precisione nel cross finale per Lazaro che si è divorato il gol.



Vojvoda 6.5: Ha tenuto bene la sua zona di competenza e spesso si è proposto in avanti senza perdere di vista la fase difensiva. Ha dimostrato grande attenzione. Lazaro (33’ st) 5: Nel finale si divora un gol che poteva cambiare le sorti della partita e del campionato del Toro.

Vlasic 6: Nel finale del primo tempo un suo colpo di testa finisce fuori di poco. Poi, pur senza demeritare, non ha trovato quel guizzo che ogni tanto gli riesce per cambiare le partite. E non ha neppure provato la conclusione da fuori area. I difensori bianconeri lo hanno chiuso con ferocia senza fare troppi complimenti.



Sanabria 6: Di testa (15’ st) costringe Szczesny ad un intervento importante. Poi cerca spazi, parte anche da lontano come solitamente fa per cercare di aprire varchi, ma i centrocampisti prima e i difensori avversari dopo lo chiudono senza particolari problemi. E allora lui gira alla larga con la speranza di trovare il pallone giusto che non arriva. Okereke (33’ st) 6: Pochi minuti, tanto movimento. Però non sfrutta mai le occasioni che il tecnico gli concede.



Zapata 6: Su di lui controlli ferrei. Gatti e a volte la doppia marcatura. Il colombiano prova a sfondare e a fare a sportellate, cerca in tutti i modi di trovare il gol. Prende tante botte, altre le dà. Ma i palloni sono pochi e non riesce ad avere la chance giusta. E spesso si arrabbia, lui avrebbe voluto spaccare la rete bianconera.



All. Juric 6.5: Come consuetudine il Toro prova a fare la partita. Tatticamente il tecnico non commette errori ma in questi tre anni non è riuscito a vincere un derby, almeno in questa occasione (parlando di sfide con la Juve) esce dal campo a testa alta. Riceve un’espulsione per proteste.