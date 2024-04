Stellone: "Toro, hai il destino in mano. La Conference è possibile"

«Sono veramente forti e destinati a top club che giocano ai massimi livelli. Spero che il Toro che riesca a tenerli, rappresentano un valore aggiunto per la squadra. Alessandro è uno dei migliori difensori in circolazione e può ambire a una maglia da titolare in Nazionale; mentre Raoul ha fatto un campionato strepitoso e sono convinto che Spalletti lo porterà a Euro 2024».



Juric è in scadenza: merita il rinnovo?

«Per me ha fatto un ottimo lavoro in questi 3 anni, portando il Toro a lottare per le Coppe. Dipende dalle motivazioni: se Ivan considera il suo ciclo chiuso o non avverte più la fiducia della società, meglio separarsi. Altrimenti si può ripartire insieme: dev’esserci però identità di vedute».



Oggi il Toro ospita quel Frosinone che lei qualche anno fa portò per la prima volta dalla C alla A. Che insidie rischiano di trovare i granata?

«Delle squadre che lottano per la salvezza è quella che gioca il miglior calcio. Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro con la rosa più giovane del campionato. Hanno perso qualche punto di troppo negli ultimi minuti per errori dovuti all’inesperienza. Non sarà una gara facile. E poi nel Frosinone c’è un ragazzo già pronto per una big, Soulè. Lo vedo pronto per la Juve. L’argentino ha colpi importanti e tanta qualità. Deve solo crescere nella continuità di rendimento, visto che ha ancora un po’ di alti e bassi, ma sulle sue doti non si discute».