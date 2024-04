Juric, il Toro e la corsa all’Europa: "C’è ancora tempo”. E sul suo futuro...

"C'è ancora tempo" ha detto Ivan Juric in conferenza per quanto riguarda l'Europa. Per il tecnico del Torino è lecito sognare finché l'aritmetica lo consente. Come sempre in conferenza l'allenatore di Spalato ha regalato tantissimi spunti e riflessioni, comprese alcune delucidazioni circa il suo futuro e le ultime voci uscite. Alla vigilia della sfida contro l'Inter a San Siro Juric ha voluto lanciare un messaggio all'ambiente in vista del finale di campionato: "Possiamo competere con tutti".

Juric, conferenza Inter-Torino: le sue parole Ivan Juric per prima cosa ha voluto complimentarsi con l'Inter: "Affrontiamo la prima in classifica, ha vinto meritatamente il campionato e gli faccio i complimeti. Giocano davanti al loro pubblico, ma noi vogliamo dimostrare il nostro valore per fare più punti possibile in questo finale di stagione". E sull'Europa: "Dobbiamo ritrovare il livello avuto nelle ultime settimane prima della sfida col Frosinone, dove abbiamo fatto una brutta partita. Questa è stata la mia delusione. Se facciamo buone partite possiamo competere contro tutti e raggiungere l'obiettivo. Ora affrontiamo l'Inter, poi il Bologna che gioca il miglior calcio in Italia negli ultimi 20 anni". Sulla scelta della terna arbitrale al femminile: "Mi auguro possa diventare la normalità".

Sugli infortuni: "Pellegri è recuperato, mentre Sazonov no. Poi ci sono i lungodegenti, la loro assenza ci ha penalizzato. Siamo stato sfortunati. Abbiamo evitato lesioni muscolari, ma ci è andato male con i traumi: spalle, ginocchia... Tutte cose che non puoi prevedere". Su Masina: "Lo vedo più come terzo, magari potrei spostare Rodriguez più avanti ma vedremo domani". E sul ruolo di Tameze: "E' l'unico che salvo nella gara contro il Frosinone. Potrebbe tornare in mezzo al campo". In chiusura ha parlato del futuro: "La squadra non credo sia influenzata dalle voci. Per quanto mi riguarda io alleno e sono concentrato su di loro non seguo altre cose".

