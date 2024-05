Italia, Spalletti chiama Ricci: tre giocatori del Torino in Nazionale

TORINO - Da Roma è filtrata la notizia che Samuele Ricci aspettava. La sognava, accarezzava. E adesso è arrivata: il centrocampista è stato inserito nella lista dei preconvocati. Questo è il primo passo verso la convocazione definitiva del 23 maggio, giorni in cui la Figc ufficializzerà i nomi di chi potrà raggiungere Coverciano per una prima fase di allenamenti in cui il ct deciderà chi portare in Germania. Poi ci sarà un successivo passo. Il 7 giugno, infatti, entro la mezzanotte, Spalletti dovrà scremare il numero dei giocatori e presentare all’Uefa il nome dei 26 azzurri che cercheranno di difendere il titolo continentale conquistato in Inghilterra con Mancini.

Italia, l'occasione di Ricci

E Samuele Ricci si giocherà le sue possibilità. Il commissario tecnico sta cercando l’alternativa a Jorginho e, da quanto ci risulta, il giocatore di Juric è in vantaggio sul bianconero Locatelli. Intanto il Toro si è tolto un’altra soddisfazione: potrebbe dare all’Italia tre giocatori: Bellanova e Buongiorno sono sicuri, Ricci molto probabile. Lo stesso Urbano Cairo, subito dopo il trionfo contro il Milan, non ha nascosto la sua soddisfazione. «Sono contento per i ragazzi, Ricci sta giocando molto bene, merita di andare in Germania».

Ricci, gli elogi di Juric

Ed in effetti il giocatore di Juric in quest’ultimo periodo si sta mettendo in grande evidenza con prestazioni importanti. E’ diventato completo sotto tutti i punti di vista: cattura palloni, attacca, costruisce gioco e difende anche. Fisicamente sta bene e anche Juric nelle settimane scorse ha speso parole d’elogio nei suoi confronti. «Diventerà un grande giocatore, ha tutte le qualità per poterlo diventare. Adesso, rispetto al passato, sta interpretare al meglio i diversi momenti della partita e si fa sempre trovare al posto giusto nel momento giusto. Deve continuare così». Il ragazzo già quest’anno aveva ricevuto un’importante offerta di mercato da parte della Lazio visto che Sarri lo voleva a tutti i costi ma alla fine il club ha deciso di blindarlo. Sicuramente quest’estate arriveranno altre proposte intriganti perché il ragazzo piace a tanti altri club ma l’intenzione del club non è cambiata: resterà al Toro e sarà uno dei punti fondamentali per una squadra ancora più forte.

Ricci, Buongiorno e Bellanova: soddisfazione Toro

La preconvocazione di Ricci, oltre a quelle di Buongiorno e Bellanova, è una grande soddisfazione per l’ambiente Toro che dopo i tre gol rifilati al Milan è più che mai in corsa per l’Europa. In attesa di sapere quando si giocherà l’ultima gara di campionato a Bergamo contro l’Atalanta i granata sono concentrati sull’obiettivo Conference. La squadra in quest’ultimo periodo ha “infilato” due vittorie di fila contro Verona e Milan e vuole concludere la sua corsa con un successo a Bergamo. Questo è l’obiettivo di tutto il gruppo e anche, ovviamente, dei tre azzurri che assieme a Zapata sono il punto di forza del Toro. Andare in Europa per poi disputare gli Europei darebbe un significato forte alla stagione. In casa Toro tutto è cambiato in un attimo nonostante le difficoltà ambientali che si sono create e il fatto che Juric non sarà più l’allenatore per la prossima stagione. Vincere a Bergamo significherebbe avere il 50% di possibilità di raggiungere il traguardo, il restante 50 dipenderà dalla Fiorentina che dovrà vincere la finale di Conference contro l’Olympiacos. E fino a due settimane fa nessuno avrebbe sperato a tanto...