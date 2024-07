Torino, buona la prima di Vanoli: Virtus Verona battuto in rimonta

PINZOLO - Primo test amichevole nel ritiro di Pinzolo per il nuovo Torino di Paolo Vanoli che si prepara per la stagione 2024/2025 in Serie A. Amichevole contro la Virtus Verona, prossima protagonista nel girone A del campionato di Serie C sotto la guida di Luigi Fresco. Nel centro sportivo del comune trentino, sede dei granata, termina 2-1 con la rimonta del Torino che aveva chiuso il primo tempo in svantaggio.