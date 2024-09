Vanoli: "Toro lento e prevedibile, è una sconfitta che brucia"

TORINO - Finisce l'avventura in Coppa Italia del Torino beffato al 90' sul 2-1 dall'Empoli all'Olimpico Grande Torino. Primo ko stagionale per la capolista della Serie A, questa l'analisi del tecnico Paolo Vanoli: "Nel primo tempo non abbiamo sbagliato atteggiamento ma eravamo lenti con la palla. Quando sei lento diventi prevedibile. Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa ma la sconfitta brucia. Faccio i complimenti all’Empoli, che ha giocato con personalità da noi. Questa sconfitta ci deve servire da lezione”.

"Ecco perchè ho scelto Milinkovic"

Sulle scelte di formazione, il tecnico granata spiega: “Ho scelto Miliinkovic perché ci tenevo a fare bene in questa Coppa, ma niente contro Paleari e Donnarumma. Dietro ho un po’ di difficoltà e non siamo ancora solidi e l’abbiamo dimostrato. Avevo bisogno di una certezza”. Eliminazione in Coppa Italia, ma il Torino affronterà la prossima giornata di Serie A contro la Lazio da capolista: “Siamo sempre stati nella realtà, anche stasera. Questo entusiasmo è giusto che i tifosi se lo godano ma sappiamo qual è il nostro percorso. Anche stasera non abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Guardiamo al futuro con serenità ma sappiamo che dobbiamo ancora crescere tanto”.