Ilic sta bene, ma andrà ancora in panchina: rientro graduale

Adesso Ivan Ilic è tornato è cerca spazio per le prossime partite di campionato . Ai granata, infatti, manca la sua qualità in mezzo al campo, sempre che il serbo si esprima al meglio. Aveva cominciato benissimo la stagione, poi è vistosamente calato e si è infortunato (problema muscolare accusato un mese fa). Contro l’Empoli è andato in panchina ma Vanoli non lo ha impiegato. «Ivan non ha tutti i 90 minuti nelle gambe, ma uno spezzone sì, vedremo», aveva dichiarato in conferenza il tecnico prima di partire per la Toscana. Possibile, però, che contro il Bologna, nell’importantissima sfi da di sabato pomeriggio che dopo il successo di Empoli può rilanciare i granata in classifi ca, il centrocampista possa ritagliarsi un po’ di spazio. In questi giorni si sta allenando regolarmente con il gruppo senza accusare problemi. Ieri, nella doppia seduta al Filadlefi a, ha svolto la partitella forzando anche nei contrasti. Si è mosso bene dimostrando, in caso di necessità, di essere pronto. Spetta a Vanoli gestirlo e l’impressione è che il tecnico voglia usare molta cautela prima di consegnargli nuovamente una maglia da titolare.

Ilic troppo discontinuo

Il centrocampista, però, deve ancora fare il salto di qualità. Potenzialmente ha tutte le possibilità per poter rendere da giocatore di livello superiore, ma risulta troppo discontinuo. Pensare che il Toro, acquistandolo dal Verona su forti pressioni di Juric, aveva investito molto su di lui (circa 17 milioni) sperando che il giocatore facesse fare alla squadra il salto di qualità. Cosa che invece non è avvenuta tant’è che quest’estate Ilic è stato vicino allo Zenit. La società russa aveva proposto al Toro più di 20 milioni e al giocatore garantito un ingaggio di 3,5 milioni. Tutto sembrava avviato verso la conclusione, ma alla fi ne Ilic ha detto no: era allettato dall’ingaggio, certo, ma non dalle prospettive. Le formazioni russe, infatti, sono state estromesse dalle competizioni europee e quindi è venuta a mancare la visibilità europea che per un giocatore ambizioso è fondamentale. Oltre al fatto che non se l’è sentita di andare in un paese in guerra. Fatto sta che il Toro se lo è ritrovato in casa.

Vanoli ha bisogno di Ilic

Saltato questo affare il club poi ha deciso di vendere Bellanova, alla stessa cifra che avrebbe incassato dando via Ilic. Questo conferma che il Torino non era soddisfatto delle sue prestazioni e non lo è neppure ora nonostante qualche lampo di gioco beneaugurante, ma nulla più. Spetta al giocatore, da adesso in poi, scalare la montagna delle perplessità e tornare ai tempi del Verona quando si era messo in grande luce. Per concludere: contro il Bologna quasi sicuramente siederà in panchina (con Linetty confermatissimo) come ha fatto con l’Empoli, ma a differenza della trasferta in Toscana nel secondo tempo troverà qualche minuto per cominciare la scalata. Vanoli lo aspetta e ci conta. Del resto si tratta di un giocatore dalle grandi qualità che, da un momento all’altro, potrebbe uscire allo scoperto e prendersi il Toro. Il campionato è ancora lungo e c’è tutto il tempo per uscire dal tunnel della precarietà. Oltretutto il Toro non può permettersi di lasciare nessuno per strada, soprattutto in questo momento di difficoltà.