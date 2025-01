Agroppi, l'ultimo saluto: l’abbraccio degli ex compagni tra le note di Elvis

Si sono tenuti il 4 gennaio presso la Chiesa di Sant'Antimo di Piombino i funerali di Aldo Agroppi, ex centrocampista icona del Torino e allenatore fra le altre di Perugia e Fiorentina. La cerimonia si è dunque svolta nella sua città natale, dove si è spento il 2 gennaio all'età di 80 anni mentre era ricoverato all'ospedale Villamarina per una polmonite. I gonfaloni granata e quelli della Viola sono stati esposti insieme alle maglie delle due squadre ai lati del feretro. Si è immancabilmente parlato della sua "grande passione per il Toro", come anche della sua predilezione per Elvis Presley e della cultura musicale - l'ex granata era anche un attento collezionista di vinili - . I funerali di Agroppi - altra grande scomparsa dopo quella dell'ex direttore di Tuttosport e tifoso del Toro Gianpaolo Ormezzano - sono stati infatti l'occasione per riprodurre la celebre canzone 'Are You Lonesome Tonight'. Dopo avere rinunciato ad omaggiare la scomparsa di Agroppi in occasione della Supercoppa di Riad, la Serie A ha finalmente potuto raccogliersi nel minuto di silenzio già rispettato prima del fischio d'inizio di Venezia-Empoli.